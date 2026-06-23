Dutch Criminal Record + Hotel Mira en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Take Me Out présente…

Dutch Criminal Record + Hotel Mira en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/za46295e9910

DUTCH CRIMINAL RECORD

Le groupe Dutch Criminal Record, basé à Brighton, revient avec un nouveau son, mêlant sa tradition surf rock à des éléments shoegaze plus puissants pour créer un mélange rock plus ample.

Le groupe, connu pour ses mélodies raffinées et ses harmonies entrelacées, a passé les 18 derniers mois à redéfinir son son et son esthétique ; 2026 marquera la sortie de son premier nouvel opus depuis son premier album « Novium », sorti en 2024.

DCR présentera et célébrera ce nouveau son à travers l’Europe en octobre 2026.

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https://dutchcriminalrecord.bandcamp.com/

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https://www.youtube.com/@dutchcriminalrecord

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https://www.instagram.com/dutchcriminalrecord/

HOTEL MIRA

Hotel Mira s’est imposé comme l’un des groupes de rock alternatif les plus captivants sur scène, alliant des refrains entraînants, des paroles percutantes et une présence scénique indéniable à un répertoire composé de titres très appréciés des fans.

Composé du chanteur Charlie Kerr, de Mike Noble à la basse, de Clark Grieve à la guitare et de Cole George à la batterie, ce groupe originaire de Vancouver a accumulé des millions d’écoutes en streaming et s’est constitué une communauté de fans fidèles à travers le monde grâce à des tournées incessantes et à une réputation de concerts inoubliables.

Qu’il s’agisse de scènes de festivals ou de salles de concert bondées, Hotel Mira offre un spectacle dynamique qui laisse le public en redemander.

ÉCOUTER

https://www.hotelmiramusic.com/music-1

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https://www.youtube.com/@HotelMira

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https://www.instagram.com/hotelmiramusic

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Samedi 17 Octobre 2026

• Ouverture des portes à 20h

• Bar sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

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Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

La newsletter : https://t.ly/cx_NA

La playlist : https://tinyurl.com/SupersonicRecords2026

https://takemeout-production.fr

Le groupe Dutch Criminal Record revient avec un nouveau son mêlant sa tradition surf rock à des éléments shoegaze plus puissants, et en compagnie des Canadiens Hotel Mira !

Le samedi 17 octobre 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 15.97 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-17T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-18T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-17T20:00:00+02:00_2026-10-17T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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