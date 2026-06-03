Duved Dunayevsky, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club PARIS

Duved Dunayevsky est un guitariste, compositeur et chef d’orchestre basé à Paris. Il est largement reconnu comme l’interprète principal du style de guitare des années 1930 de Django Reinhardt. Né en Israël, Duved est en grande partie autodidacte. Il a passé son adolescence à jouer du jazz fusion, avec un intérêt particulier pour l’œuvre de John Scofield. Il a découvert la musique de Django Reinhardt et a alors décidé de se consacrer entièrement à ce style. Il a acquis une réputation pour sa remarquable capacité à incarner « ce son » tant aimé des fans de Django et recherché par les étudiants de ce style. Il est, avec le violoniste Daniel Garlitsky à l’origine de la reformation de l’historique Quintette du Hot Club de France.

Line-up : Duved Dunayevsky : guitare lead ; Pierre Richeux : guitare ; Leigh Barker : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz manouche — Duved Dunayevsky, maître du style de Django Reinhardt, vous invite à une après-midi pleine de virtuosité et d’émotion au cœur de Paris.

Le dimanche 12 juillet 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 12 juillet 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 19€ à 22€

Tarif sur place : 22€ à 25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-12T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-12T15:00:00+02:00_2026-07-12T16:00:00+02:00;2026-07-12T17:00:00+02:00_2026-07-12T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 PARIS

https://38riv.com/ contact@38riv.com



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