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Duved Dunayevsky, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club PARIS

Duved Dunayevsky, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club PARIS

Duved Dunayevsky, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club PARIS dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : 38Riv Jazz Club

Adresse : 38, rue de Rivoli

Ville : 75004 PARIS

Département : Paris

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif : <p>Tarif en ligne : 19€ à 22€<br>Tarif sur place : 22€ à 25€</p>

Duved Dunayevsky est un guitariste, compositeur et chef d’orchestre basé à Paris. Il est largement reconnu comme l’interprète principal du style de guitare des années 1930 de Django Reinhardt. Né en Israël, Duved est en grande partie autodidacte. Il a passé son adolescence à jouer du jazz fusion, avec un intérêt particulier pour l’œuvre de John Scofield. Il a découvert la musique de Django Reinhardt et a alors décidé de se consacrer entièrement à ce style. Il a acquis une réputation pour sa remarquable capacité à incarner « ce son » tant aimé des fans de Django et recherché par les étudiants de ce style. Il est, avec le violoniste Daniel Garlitsky à l’origine de la reformation de l’historique Quintette du Hot Club de France.

Line-up : Duved Dunayevsky : guitare lead ; Pierre Richeux : guitare ; Leigh Barker : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz manouche — Duved Dunayevsky, maître du style de Django Reinhardt, vous invite à une après-midi pleine de virtuosité et d’émotion au cœur de Paris.
Le dimanche 12 juillet 2026
de 17h00 à 18h00
Le dimanche 12 juillet 2026
de 15h00 à 16h00
payant

Tarif en ligne : 19€ à 22€
Tarif sur place : 22€ à 25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-12T20:00:00+02:00
fin : 2026-07-12T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-12T15:00:00+02:00_2026-07-12T16:00:00+02:00;2026-07-12T17:00:00+02:00_2026-07-12T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 PARIS
https://38riv.com/ contact@38riv.com


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