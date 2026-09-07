E-nitiation informatique, Bibliothèque Champfleury, Avignon

Informations pratiques

E-nitiation informatique Jeudi 8 octobre, 15h30 Bibliothèque Champfleury Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T15:30:00+02:00 – 2026-10-08T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-08T15:30:00+02:00 – 2026-10-08T16:30:00+02:00

Envie de stimuler vos méninges tout en vous amusant ? Installez une application de jeu en toute sécurité sur votre appareil et venez défier les autres participants dans une ambiance conviviale.

Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 82 62 12 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 82 62 12 »}] Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30

Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry

Le Cerveau en ébullition formation atelier numérique