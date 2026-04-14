E-nitiation informatique, Bibliothèque Champfleury, Avignon
E-nitiation informatique, Bibliothèque Champfleury, Avignon jeudi 23 avril 2026.
E-nitiation informatique Jeudi 23 avril, 15h00 Bibliothèque Champfleury Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:30:00+02:00
Explorez les enjeux sociaux et environnementaux du numérique à travers un jeu de cartes ludique !
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Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry
Atelier-jeu : « La bataille de la tech » adulte formation
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