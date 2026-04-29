E.T.A. Hoffmann, à jamais fantastique ! Maison Heinrich Heine Paris

L’exposition invite à découvrir l’œuvre d’Ernst Theodor Amadeus

Hoffmann (1773-1822), également connu sous le nom d’E. T. A. Hoffmann,

sous un nouvel angle. Il fut l’un des écrivains et artistes les plus

importants du romantisme allemand et est considéré comme le fondateur du

réalisme fantastique. Son influence s’étend à toutes les formes d’art :

ses récits continuent d’inspirer des écrivains, des cinéastes et des

musiciens à ce jour.

En collaboration avec les éditions du Typhon, la Maison Heinrich

Heine présente une sélection de 18 illustrations en noir et blanc de

l’artiste et auteur Tristan Bonnemain, tirées de son livre « Dans la

nuit d’E. T. A. Hoffmann ». Ce livre contient cinq nouvelles traductions

de récits nocturnes de l’auteur allemand, ainsi que des dessins riches

en détails qui offrent un regard contemporain sur ses univers narratifs.

L’exposition est complétée par des panneaux biographiques sur E. T.

A. Hoffmann. Hoffmann et son influence sur l’art, la littérature et la

musique, ainsi que par des informations générales sur les contributeurs

au projet du livre.

L’exposition est visible du 15 au 29 juin 2026 dans le hall d’entrée.

L’exposition invite à découvrir l’œuvre d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1773-1822), également connu sous le nom d’E. T. A. Hoffmann, sous un nouvel angle.

Du lundi 15 juin 2026 au lundi 29 juin 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit

Entrée gratuite

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-29T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-15T10:00:00+02:00_2026-06-15T18:00:00+02:00;2026-06-16T10:00:00+02:00_2026-06-16T18:00:00+02:00;2026-06-17T10:00:00+02:00_2026-06-17T18:00:00+02:00;2026-06-18T10:00:00+02:00_2026-06-18T18:00:00+02:00;2026-06-19T10:00:00+02:00_2026-06-19T18:00:00+02:00;2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00;2026-06-21T10:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00;2026-06-22T10:00:00+02:00_2026-06-22T18:00:00+02:00;2026-06-23T10:00:00+02:00_2026-06-23T18:00:00+02:00;2026-06-24T10:00:00+02:00_2026-06-24T18:00:00+02:00;2026-06-25T10:00:00+02:00_2026-06-25T18:00:00+02:00;2026-06-26T10:00:00+02:00_2026-06-26T18:00:00+02:00;2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00;2026-06-28T10:00:00+02:00_2026-06-28T18:00:00+02:00;2026-06-29T10:00:00+02:00_2026-06-29T18:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

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