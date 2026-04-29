E.T.A. Hoffmann, à jamais fantastique ! Maison Heinrich Heine Paris
E.T.A. Hoffmann, à jamais fantastique ! Maison Heinrich Heine Paris lundi 15 juin 2026.
L’exposition invite à découvrir l’œuvre d’Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann (1773-1822), également connu sous le nom d’E. T. A. Hoffmann,
sous un nouvel angle. Il fut l’un des écrivains et artistes les plus
importants du romantisme allemand et est considéré comme le fondateur du
réalisme fantastique. Son influence s’étend à toutes les formes d’art :
ses récits continuent d’inspirer des écrivains, des cinéastes et des
musiciens à ce jour.
En collaboration avec les éditions du Typhon, la Maison Heinrich
Heine présente une sélection de 18 illustrations en noir et blanc de
l’artiste et auteur Tristan Bonnemain, tirées de son livre « Dans la
nuit d’E. T. A. Hoffmann ». Ce livre contient cinq nouvelles traductions
de récits nocturnes de l’auteur allemand, ainsi que des dessins riches
en détails qui offrent un regard contemporain sur ses univers narratifs.
L’exposition est complétée par des panneaux biographiques sur E. T.
A. Hoffmann. Hoffmann et son influence sur l’art, la littérature et la
musique, ainsi que par des informations générales sur les contributeurs
au projet du livre.
L’exposition est visible du 15 au 29 juin 2026 dans le hall d’entrée.
L’exposition invite à découvrir l’œuvre d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1773-1822), également connu sous le nom d’E. T. A. Hoffmann, sous un nouvel angle.
Du lundi 15 juin 2026 au lundi 29 juin 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 10h00 à 18h00
gratuit
Entrée gratuite
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-15T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-29T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-15T10:00:00+02:00_2026-06-15T18:00:00+02:00;2026-06-16T10:00:00+02:00_2026-06-16T18:00:00+02:00;2026-06-17T10:00:00+02:00_2026-06-17T18:00:00+02:00;2026-06-18T10:00:00+02:00_2026-06-18T18:00:00+02:00;2026-06-19T10:00:00+02:00_2026-06-19T18:00:00+02:00;2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00;2026-06-21T10:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00;2026-06-22T10:00:00+02:00_2026-06-22T18:00:00+02:00;2026-06-23T10:00:00+02:00_2026-06-23T18:00:00+02:00;2026-06-24T10:00:00+02:00_2026-06-24T18:00:00+02:00;2026-06-25T10:00:00+02:00_2026-06-25T18:00:00+02:00;2026-06-26T10:00:00+02:00_2026-06-26T18:00:00+02:00;2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00;2026-06-28T10:00:00+02:00_2026-06-28T18:00:00+02:00;2026-06-29T10:00:00+02:00_2026-06-29T18:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
https://fb.me/e/45tQ0pjsC https://fb.me/e/45tQ0pjsC
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