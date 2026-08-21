Échanges bord de scène – L’Atelier NJ Photo Grasse avec le photographe Nicolas CEGALERBA, Médiathèque Charles Nègre, Grasse

Informations pratiques

Échanges bord de scène – L’Atelier NJ Photo Grasse avec le photographe Nicolas CEGALERBA Samedi 14 novembre, 16h00 Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes

entrée libre, limité à 90 places, le PIXEL, nveau -3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T16:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T16:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00

Échanges bord de scène L’Atelier NJ Photo Grasse

Avec le photographe Nicolas CEGALERBA

Le samedi 14 novembre 2026 à 16h

Médiathèque Charles Nègre

Échange avec le photographe Nicolas Cegalerba sur son travail au sein de de l’atelier NJ photo et autour du film documentaire « Le sel de la terre : Un voyage avec Sebastião Salgado », de Juliano Ribeiro Salgado & Wim Wenders.

Médiathèque Charles Nègre Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/le-reseau/la-source-mediatheque-charles-negre Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées, la Micro-Folie donne accès à des contenus interactifs et numériques sur les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique et le spectacle vivant. Bus : lignes A, B, C, 5, 6 et 20 – Arrêt Grasse centre-ville.

Échanges bord de scène L’Atelier NJ Photo Grasse

© Nicolas CEGALERBA