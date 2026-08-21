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Échanges bord de scène – L’Atelier NJ Photo Grasse avec le photographe Nicolas CEGALERBA, Médiathèque Charles Nègre, Grasse

samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque Charles Nègre · Grasse

Échanges bord de scène – L’Atelier NJ Photo Grasse avec le photographe Nicolas CEGALERBA, Médiathèque Charles Nègre, Grasse

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Charles Nègre
Adresse
Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France
Ville
06130 Grasse
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
entrée libre, limité à 90 places, le PIXEL, nveau -3

Échanges bord de scène – L’Atelier NJ Photo Grasse avec le photographe Nicolas CEGALERBA Samedi 14 novembre, 16h00 Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes

entrée libre, limité à 90 places, le PIXEL, nveau -3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T16:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-14T16:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00

Échanges bord de scène L’Atelier NJ Photo Grasse

Avec le photographe Nicolas CEGALERBA

Le samedi 14 novembre 2026 à 16h
Médiathèque Charles Nègre

Échange avec le photographe Nicolas Cegalerba sur son travail au sein de de l’atelier NJ photo et autour du film documentaire « Le sel de la terre : Un voyage avec Sebastião Salgado », de Juliano Ribeiro Salgado & Wim Wenders.

Médiathèque Charles Nègre Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/le-reseau/la-source-mediatheque-charles-negre Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées, la Micro-Folie donne accès à des contenus interactifs et numériques sur les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique et le spectacle vivant. Bus : lignes A, B, C, 5, 6 et 20 – Arrêt Grasse centre-ville.
Échanges bord de scène L’Atelier NJ Photo Grasse

© Nicolas CEGALERBA

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