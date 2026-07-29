Échanges Café musique Médiathèque Intercommunale Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Échanges Café musique

Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Échanges de coups de cœur musicaux avec les discothécaires et vous !

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Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Exchanging musical favourites with disc librarians and you!

L’événement Échanges Café musique Montélimar a été mis à jour le 2026-07-22 par Montélimar Tourisme Agglomération