Échanges Café musique Médiathèque Intercommunale Montélimar
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Échanges Café musique
Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Échanges de coups de cœur musicaux avec les discothécaires et vous !
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Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
Exchanging musical favourites with disc librarians and you!
L’événement Échanges Café musique Montélimar a été mis à jour le 2026-07-22 par Montélimar Tourisme Agglomération
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