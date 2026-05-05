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Paella géante et soirée dansante Montélimar

Paella géante et soirée dansante Montélimar samedi 1 août 2026.

Adresse : Place St James

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 25 25 25

Montélimar

Paella géante et soirée dansante

Place St James Montélimar Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Paëlla géante et dansante animée par Pauline et Alex
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Place St James Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 78 38  pauline.chambe@orange.fr

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English :

Giant paëlla and dancing hosted by Pauline and Alex

L’événement Paella géante et soirée dansante Montélimar a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération

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