Montélimar

Paella géante et soirée dansante

Place St James Montélimar Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Paëlla géante et dansante animée par Pauline et Alex

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Place St James Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 78 38 pauline.chambe@orange.fr

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English :

Giant paëlla and dancing hosted by Pauline and Alex

L’événement Paella géante et soirée dansante Montélimar a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération