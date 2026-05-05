Paella géante et soirée dansante Montélimar
Paella géante et soirée dansante Montélimar samedi 1 août 2026.
Montélimar
Paella géante et soirée dansante
Place St James Montélimar Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Paëlla géante et dansante animée par Pauline et Alex
.
Place St James Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 78 38 pauline.chambe@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Giant paëlla and dancing hosted by Pauline and Alex
L’événement Paella géante et soirée dansante Montélimar a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Exposition Panorama Place Emile Loubet Montélimar 5 mai 2026
- Spectacle de Pietragalla Barbara avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 6 mai 2026
- Cinéma La Princesse, l’ogre et la fourmi Place du Temple Montélimar 6 mai 2026
- Cinéma Die my love Place du Temple Montélimar 6 mai 2026
- Cinéma Les Fleurs du manguier Place du Temple Montélimar 6 mai 2026