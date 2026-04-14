Échanges sur le thème de l’horticulture par le paysagiste Benoît Besancenot, Le Jardin de Corlée, Langres
Échanges sur le thème de l’horticulture par le paysagiste Benoît Besancenot, Le Jardin de Corlée, Langres samedi 6 juin 2026.
Échanges sur le thème de l’horticulture par le paysagiste Benoît Besancenot Samedi 6 juin, 16h00 Le Jardin de Corlée Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Exposé sur la biodiversité par un professionnel.
Le Jardin de Corlée 4 rue de la Mairie 52200 Corlee Langres 52200 Corlée Haute-Marne Grand Est 0617925610 Le jardin de Corlée, ceint de murs en pierres sèches est celui de l’ancienne cure. Une vingtaine d’essences différentes d’arbres l’agrémente, dont quatre charmes séculaires, entrelacés, labellisés « Arbres Remarquables ». Quelques mosaïques apportent notes de couleurs et rêverie. Possibilité de stationnement.
Accès par la rue de la Mairie, ou par la rue de l’Eglise.
Accès PMR
Exposé sur la biodiversité par un professionnel.
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