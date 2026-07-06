Échappée danse #5 – Les Traversées du Marais micadanses-Paris Paris

Informations pratiques

15h-15h45 / Pont Louis-Philippe

Micabarre jazz Horton avec Stefania Pavan

Suivez-nous dans ce nouvel opus d’Échappée danse ! Sur l’un des plus beaux ponts de Paris, échauffez-vous à la barre jazz XXL de Stefania Pavan, professeure de danse spécialiste de la technique Horton qui travaille l’alignement, la coordination et l’ancrage. Après un warm-up accessible et inclusif, Stefania proposera une initiation à certains principes de la technique Horton et l’exploration de quelques fortifications. Des moments d’improvisation dirigée viendront ponctuer le cours, afin de favoriser le partage, l’écoute du mouvement et la créativité de chacun.

Avec cette conscience plus fine de l’espace et du corps, vous serez Dans les clous pour suivre la pièce éponyme de Jean Hostache jusqu’au musée Carnavalet-Histoire de Paris.

15h45-16h45 / Pont Louis-Philippe > Musée Carnavalet – Histoire de Paris

Dans les clous, de Jean Hostache – Collectif La Grosse Plateforme

Cette pièce en déambulation interroge les notions de norme, de liberté et ce que veut dire être « dans les clous », prenant cette expression à la lettre pour l’habiter dans sa matérialité physique : les passages cloutés. De micadanses au Musée Carnavalet-Histoire de Paris, elle propose une lecture sociale et poétique de la ville en questionnant la manière dont elle est habitée et vécue.

Mais c’est quoi, « être dans les clous » ? Quelle place réserve-t-on à celles et ceux qui sont à la marge ?

Telles des créatures générées par la ville, les sept interprètes explorent d’autres manières d’habiter le monde. Ils et elles sèment le silence au cœur du fracas et activent la poésie dans les interstices du banal. Dans le flux du quotidien, ils et elles surprennent le réel pour faire émerger des mondes invisibles.

Au cœur du Marais, suivez-nous jusqu’à la cour d’honneur du musée Carnavalet-Histoire de Paris pour un final en corps et voix.

▶︎ gratuit et ouvert à tous.tes. Dans le cadre du festival Les Traversées du Marais

en partenariat avec le musée Carnavalet-Histoire de Paris

Suivez-nous dans ce nouvel opus d’Échappée danse, parcours chorégraphique participatif devenu un incontournable des Traversées du Marais. Échauffez-vous à la barre jazz XXL de Stefania avant de suivre Jean Hostache et le Collectif La Grosse Plateforme pour une pièce en déambulation jusqu’au musée Carnavalet-Histoire de Paris.

Le dimanche 06 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-06T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-06T15:00:00+02:00_2026-09-06T17:00:00+02:00

micadanses-Paris Pont Louis-Philippe 75004 Paris



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