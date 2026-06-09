Echappées d’art Atelier de pratique artistique août Angers
Echappées d’art Atelier de pratique artistique août Angers samedi 1 août 2026.
Angers
Echappées d’art Atelier de pratique artistique août
Tour Saint Aubin Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 15:15:00
Date(s) :
2026-08-01
Participez avec les médiatrices Echappées d’art à un atelier de dessin et d’aquarelle autour des fresques du parcours. Un moment de création et de convivialité. .
Tour Saint Aubin Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
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L’événement Echappées d’art Atelier de pratique artistique août Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers
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