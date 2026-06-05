Angers

Echappées d’art Visite et atelier pratique artistique juillet

Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Guidés par des médiatrices passionnées de street art, découvrez une sélection d’œuvres du centre-ville puis composez votre propre esquisse de fresque sur papier. .

Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

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L’événement Echappées d’art Visite et atelier pratique artistique juillet Angers a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Angers