Echappées d’art Visite et atelier pratique artistique juillet Angers
Echappées d’art Visite et atelier pratique artistique juillet Angers jeudi 9 juillet 2026.
Angers
Echappées d’art Visite et atelier pratique artistique juillet
Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09
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Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
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L’événement Echappées d’art Visite et atelier pratique artistique juillet Angers a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Angers
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