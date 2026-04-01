Les Cammazes

ECHAPPEES PASTORALE AU BISTROT LA SOURCE

38 Rue de la Fontaine Les Cammazes Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 19:00:00

fin : 2026-04-22 21:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Découvrez les Echappées pastorales au bistrot La Source

Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc et ses partenaires touristiques organisent du 22 au 24 mai les Echappées pastorales. Un week-end pour découvrir les éleveurs, leurs histoires, les paysages qu’ils façonnent et leurs produits.

Dans ce cadre, le vendredi soir, le restaurants La Source, aux Cammazes, ouvre ses portes à une expérience culinaire exceptionnelle un ou plusieurs plat(s) inspiré(s) des prairies naturelles, des viandes locales et des produits du terroir. .

38 Rue de la Fontaine Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 98 32 48

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English :

Discover Echappées pastorales at the bistrot La Source

L’événement ECHAPPEES PASTORALE AU BISTROT LA SOURCE Les Cammazes a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE