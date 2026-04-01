ECHAPPEES PASTORALE AU BISTROT LA SOURCE Les Cammazes
ECHAPPEES PASTORALE AU BISTROT LA SOURCE Les Cammazes mercredi 22 avril 2026.
Les Cammazes
ECHAPPEES PASTORALE AU BISTROT LA SOURCE
38 Rue de la Fontaine Les Cammazes Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 19:00:00
fin : 2026-04-22 21:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Découvrez les Echappées pastorales au bistrot La Source
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc et ses partenaires touristiques organisent du 22 au 24 mai les Echappées pastorales. Un week-end pour découvrir les éleveurs, leurs histoires, les paysages qu’ils façonnent et leurs produits.
Dans ce cadre, le vendredi soir, le restaurants La Source, aux Cammazes, ouvre ses portes à une expérience culinaire exceptionnelle un ou plusieurs plat(s) inspiré(s) des prairies naturelles, des viandes locales et des produits du terroir. .
38 Rue de la Fontaine Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 98 32 48
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English :
Discover Echappées pastorales at the bistrot La Source
L’événement ECHAPPEES PASTORALE AU BISTROT LA SOURCE Les Cammazes a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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