Échecs & Jam ! Entrée libre, JASS CLUB, Paris

Échecs & Jam ! Entrée libre Dimanche 19 juillet, 17h00 JASS CLUB Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T21:00:00+02:00

*17h à 21h* Tous les dimanches, rendez-vous autour des échecs et d’une jam session jazz. Participez aux tournois organisés via l’appli ChessBar ou venez jouer librement ! Inscription aux tournois : **/ Entrée libre dès 17h** / Tables avec jeux d’échecs à disposition, musique live, ambiance conviviale / Seule une première consommation est demandée *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue, contrebasse & batterie sur place*

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/549-Echecs-Jam-Entree-libre?session=549 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

17h à 21hTous les dimanches, rendez-vous autour des échecs et d’une jam session jazz.Participez aux tournois organisés via l’appli ChessBar ou venez jouer librement !Inscription aux tournois :http … Jam session Jazz