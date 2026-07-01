ECHO DU LOCAL, Le SAX, Achères

Informations pratiques

ECHO DU LOCAL Dimanche 10 janvier 2027, 17h00 Le SAX Yvelines

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-10T17:00:00+01:00 – 2027-01-10T20:00:00+01:00

Fin : 2027-01-10T17:00:00+01:00 – 2027-01-10T20:00:00+01:00

Des groupes locaux, des découvertes, des rencontres, des balances qui traînent un peu et des salles pleines de bonnes vibes : L’Écho du Local débarque au SAX ! Porté par le RIF, l’événement célèbre celles et ceux qui font vivre la musique près de chez nous, sur scène comme en coulisses. Une occasion parfaite pour découvrir des artistes émergent·es, soutenir la scène locale et rappeler qu’il n’y a pas besoin de traverser la planète pour vivre un grand concert.

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/echo-du-local »}]

Echo Du Local Scène locale

DR