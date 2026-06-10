Echo Masterclass Ultrasound Workshop Hôtel Aston La Scala Nice

Informations pratiques

Nice

Echo Masterclass Ultrasound Workshop

Hôtel Aston La Scala 12 avenue Félix Faure Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-02

Cet atelier fournit un cadre pratique pour l’utilisation de l’ECHO dans les services d’urgence, les unités de soins intensifs et les salles d’anesthésie, en mettant l’accent sur l’apprentissage pratique et les présentations basées sur des cas concrets.

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Hôtel Aston La Scala 12 avenue Félix Faure Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Echo Masterclass Ultrasound Workshop

This workshop provides a practical framework for using ECHO in the Emergency Department, ICU, and Anaesthetic settings, with an emphasis on hands-on learning and case-based presentations

L’événement Echo Masterclass Ultrasound Workshop Nice a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur