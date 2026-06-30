Éclat(s) de Rue 2026 BOLÉRO CON FUOCO Caen
dimanche 30 août 2026 · Caen
Informations pratiques
Caen
Éclat(s) de Rue 2026 BOLÉRO CON FUOCO
Presqu’île Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 22:15:00
fin : 2026-08-29 22:45:00
Date(s) :
2026-08-29
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Silex vous invite au bord du canal, où une sculpture de bois prend place.
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Silex vous invite au bord du canal, où une sculpture de bois prend
place. À la tombée de la nuit, c’est d’abord quelques notes au parfum du Boléro, puis les premières incandescences… Quatre danseuses de flamenco entrent en scène. L’installation, comme une robe de feu, crépite et danse au milieu d’un implacable crescendo de notes et de flammes.
Mise en scène Pascal Ducos Chorégraphie Karyn Arys
Artistes et équipe Serge Vilard, Vincent Jouffroy, Max Richard,
Studio Flamenco Bordeaux
Pyrotechnie Pascal Ducos
Tout public .
Presqu’île Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr
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English : Éclat(s) de Rue 2026 BOLÉRO CON FUOCO
As part of the programme for Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the Silex company invites you to the banks of the canal, where a wooden sculpture will take pride of place.
L’événement Éclat(s) de Rue 2026 BOLÉRO CON FUOCO Caen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Caen la Mer
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