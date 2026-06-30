Informations pratiques

Caen

Éclat(s) de Rue 2026 BOLÉRO CON FUOCO

Presqu’île Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 22:15:00

fin : 2026-08-29 22:45:00

Date(s) :

2026-08-29

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Silex vous invite au bord du canal, où une sculpture de bois prend place.

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Silex vous invite au bord du canal, où une sculpture de bois prend

place. À la tombée de la nuit, c’est d’abord quelques notes au parfum du Boléro, puis les premières incandescences… Quatre danseuses de flamenco entrent en scène. L’installation, comme une robe de feu, crépite et danse au milieu d’un implacable crescendo de notes et de flammes.

Mise en scène Pascal Ducos Chorégraphie Karyn Arys

Artistes et équipe Serge Vilard, Vincent Jouffroy, Max Richard,

Studio Flamenco Bordeaux

Pyrotechnie Pascal Ducos

Tout public .

Presqu’île Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

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English : Éclat(s) de Rue 2026 BOLÉRO CON FUOCO

As part of the programme for Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the Silex company invites you to the banks of the canal, where a wooden sculpture will take pride of place.

L’événement Éclat(s) de Rue 2026 BOLÉRO CON FUOCO Caen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Caen la Mer