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Éclat(s) de Rue 2026 Le Grand Pataquès Caen

Éclat(s) de Rue 2026 Le Grand Pataquès Caen vendredi 28 août 2026.

Adresse
Presqu'île
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif

Caen

Éclat(s) de Rue 2026 Le Grand Pataquès

Presqu’île Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:30:00
fin : 2026-08-29 18:30:00

Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, du théâtre pittoresque avec le collectif les 8 poings
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, du théâtre pittoresque avec le collectif Les 8 poings!
Léandre a mystérieusement disparu… et tout un quartier plonge dans un joyeux bazar ! Farces, chants, acrobaties et personnages hauts en couleur s’animent en fête. Entre rires, amour et quiproquos, Le Grand Pataquès embarque petits et grands dans un tourbillon drôle, poétique et plein de vie !

Mise en scène Joris Rodriguez
Artistes Camille Baradel, Soizic Billet, Noémie Capron, Rose Guillon, Bastien Massalongo, Oscar Paille, Audrey Robert, Joris Rodriguez, Blanche Vollais   .

Presqu’île Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32  eclatsderue@caen.fr

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English : Éclat(s) de Rue 2026 Le Grand Pataquès

As part of the Éclat(s) de Rue programme, Caen’s street arts season, picturesque theatre with the collective les 8 poings

L’événement Éclat(s) de Rue 2026 Le Grand Pataquès Caen a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Caen la Mer

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