Caen

Éclat(s) de Rue 2026 Le Grand Pataquès

Presqu’île Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 17:30:00

fin : 2026-08-29 18:30:00

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, du théâtre pittoresque avec le collectif les 8 poings

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, du théâtre pittoresque avec le collectif Les 8 poings!

Léandre a mystérieusement disparu… et tout un quartier plonge dans un joyeux bazar ! Farces, chants, acrobaties et personnages hauts en couleur s’animent en fête. Entre rires, amour et quiproquos, Le Grand Pataquès embarque petits et grands dans un tourbillon drôle, poétique et plein de vie !

Mise en scène Joris Rodriguez

Artistes Camille Baradel, Soizic Billet, Noémie Capron, Rose Guillon, Bastien Massalongo, Oscar Paille, Audrey Robert, Joris Rodriguez, Blanche Vollais .

Presqu’île Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

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English : Éclat(s) de Rue 2026 Le Grand Pataquès

As part of the Éclat(s) de Rue programme, Caen’s street arts season, picturesque theatre with the collective les 8 poings

L’événement Éclat(s) de Rue 2026 Le Grand Pataquès Caen a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Caen la Mer