Éclat(s) de Rue 2026 Materia Caen
Éclat(s) de Rue 2026 Materia Caen vendredi 28 août 2026.
Caen
Éclat(s) de Rue 2026 Materia
Presqu’île Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 16:30:00
fin : 2026-08-28 16:55:00
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Azul impressionne avec un cirque minimaliste et puissant
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, un spectacle pour deux interprètes et une planche en bois. À travers le cirque et la danse, la planche en bois sera l’objet qui mettra en tension la relation entre les corps. Pont, mur, surface de jeu, la planche invite les artistes à tout mettre en œuvre pour que leur lien ne se rompe pas.
Mise en scène et artistes Violeta Campos et Santiago Howard
À partir de 5 ans .
Presqu’île Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr
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English : Éclat(s) de Rue 2026 Materia
As part of the Éclat(s) de Rue programme, Caen’s street arts season, the Azul company impresses with a minimalist and powerful circus.
L’événement Éclat(s) de Rue 2026 Materia Caen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Caen la Mer
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