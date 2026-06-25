Éclat(s) de Rue 2026 Ne dites pas non, vous allez danser Caen
Éclat(s) de Rue 2026 Ne dites pas non, vous allez danser Caen vendredi 28 août 2026.
Caen
Éclat(s) de Rue 2026 Ne dites pas non, vous allez danser
Presqu’île Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, du jazz de la java du groove…tous au bal!
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, les musiciens de la compagnie se sont réunis autour d’une passion commune faire danser !
Ils et elles sont allés puiser dans différents répertoires du monde entier, mêlant mélodies incontournables et véritables pépites méconnues du grand public.
L’orchestre convoque ici l’énergie ancestrale des danses collectives et propose un bal sans frontières en cinq langues.
Au programme javas et valses, groove brésilien et caribéen, jazz-funk endiablé de la Nouvelle-Orléans, fièvre balkanique, rock italien ou encore transe iranienne.
Ne dites pas non, vous allez danser !
Artistes et équipe Samuel Belhomme, Amélie Delaunay, Simon Deslandes, Samuel Frin, Emmanuel Piquery, Martin Daguerre, Nicolas Talbot, Pascal Vigier, Lauriane Madelaine, Joana Schweizer, Raoul Riva, Grégory Salles
À partir de 6 ans .
Presqu’île Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr
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English : Éclat(s) de Rue 2026 Ne dites pas non, vous allez danser
As part of the programme for Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, jazz, java and groove…all to the dance!
L’événement Éclat(s) de Rue 2026 Ne dites pas non, vous allez danser Caen a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Caen la Mer
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