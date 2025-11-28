Éclats de sciences, Abbaye Saint-Michel et musée d’art sacré, Saint-Mihiel

Éclats de sciences Samedi 23 mai, 16h00 Abbaye Saint-Michel et musée d’art sacré Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

16h – 19h : Jeu d’énigmes au Musée d’art sacré

Sainte Élisabeth, surnommée Éli, s’est vantée auprès de ses voisins Lucie, Jésus et Ligier Richier d’avoir fait quelques bêtises dans le musée. Tu as pour mission de mener l’enquête pour découvrir le petit délit d’Éli…

17h et 18h : Ateliers IA au Musée d’art sacré

Et si votre téléphone dopé à l’IA disparaissait demain ? À partir de la nouvelle Scarlett et Novak d’Alain Damasio, cet atelier participatif invite à questionner notre dépendance au numérique, débattre du rôle de l’IA et développer un regard critique pour devenir des citoyens du numérique éclairés.

18h15 et 19h15 : Lectures à la Bibliothèque bénédictine

Petits et grands, ouvrez grand vos oreilles. Laissez-vous porter par une heure du conte pleine de curiosités. Attention, la bibliothèque bénédictine n’est pas accessible pendant les lectures et le nombre de participants et limité.

Abbaye Saint-Michel et musée d’art sacré 6 Rue du Palais de Justice, 55300 Saint-Mihiel, France Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est 0329890647 https://musees-meuse.fr/musee-dart-sacre-saint-mihiel Parmi les pièces exposées, l’orfèvrerie et la statuaire dominent. Le musée rassemble dans ces deux domaines techniques une impressionnante série de chefs-d’œuvre couvrant une longue période chronologique allant du XIIe au XIXe siècles : croix à double traverses de Souilly (XIIe siècle), bras-reliquaire de Saint-Maur (XVe siècle), très belle crosse épiscopale en vermeil (XVIIIe siècle). Dans le domaine de la statuaire, un grand nombre de matières, de techniques et de style sont représentés. On trouve ainsi une exceptionnelle vierge à l’enfant meusienne du XIVe siècle, une sainte Marthe de l’école de Ligier Richier, des exemplaires de statuaire populaire ou savante des XVIIe et XVIIIe siècles, des œuvres en bois de sainte Lucie ou des cires habillées nancéiennes. Ces œuvres remarquables s’inscrivent dans une muséographie évolutive qui a pris le parti de la sobriété et de la transparence. Dans ce cadre épuré, les objets auxquels on a confié la mission d’exprimer le sacré révèlent toute leur splendeur, leur somptuosité et leur force plastique. Dans une salle prévue à cet effet, une exposition temporaire est consacrée à l’archange éponyme de la ville de Saint-Mihiel et à son iconographie au travers de sculptures, de peintures et de vitraux mais également à l’abbaye, son histoire et son architecture. La visite du musée se prolonge avec la découverte de l’ancienne bibliothèque bénédictine et son décor dans le goût du XVIIIe siècle.

Au programme : jeux d’énigmes, atelier IA, lectures…

©Ville de Saint-Mihiel