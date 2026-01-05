Éclats d’Italie Préaux du Perche Perche en Nocé

Éclats d’Italie

Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé Orne

Début : 2026-10-03 19:00:00

`Éclats d’Italie Accordéon Théo Ould, le premier accordéoniste nommé aux révélations des Victoires de la Musique Classique.

Avec L’Opéra Orchestre Normandie Rouen Quintette à vents + percussions + 1 harpe.

Au programme: Igor Stravinsky, Domenico Scarlatti, Claudio Monteverdi, Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Luciano Fancelli.

Pratique au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche. .

Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé 61340 Orne Normandie contact@theatrebassepassiere.com

