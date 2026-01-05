Éclats d’Italie Préaux du Perche Perche en Nocé
Éclats d’Italie Préaux du Perche Perche en Nocé samedi 3 octobre 2026.
Éclats d’Italie
Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
`Éclats d’Italie Accordéon Théo Ould, le premier accordéoniste nommé aux révélations des Victoires de la Musique Classique.
Avec L’Opéra Orchestre Normandie Rouen Quintette à vents + percussions + 1 harpe.
Au programme: Igor Stravinsky, Domenico Scarlatti, Claudio Monteverdi, Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Luciano Fancelli.
Pratique au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche. .
Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé 61340 Orne Normandie contact@theatrebassepassiere.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Éclats d’Italie
L’événement Éclats d’Italie Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-01-05 par OT CdC Coeur du Perche