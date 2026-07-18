Informations pratiques

Rouen

Éclats d’Italie

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:00:00

fin : 2026-10-06 21:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Durée 1h, sans entracte

Baroque, néoclassique… Ce programme foisonnant embrasse quatre siècles de musique italienne, guidé par l’accordéon expressif de Théo Ould.

Un tour de la péninsule en musique, l’Italie comme vous ne l’avez jamais entendue. Seul ou entouré d’un ensemble aux timbres inédits (vents, harpe, percussions…), Théo Ould navigue avec aisance entre styles et époques. Scarlatti et Monteverdi y croisent Verdi ou Puccini, et le souffle populaire de l’accordéon redonne chair à ces pages parfois cristallisées par la tradition. En filigrane, l’Italie dans tous ses éclats. Un concert qui fait danser les siècles avec grâce, énergie… et un soupçon d’insolence. .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Éclats d’Italie

L’événement Éclats d’Italie Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité