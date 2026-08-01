Informations pratiques

Chartres

Éclipse solaire du 12 août 2026

Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 19:22:00

fin : 2026-08-12 21:10:00

Date(s) :

2026-08-12

Le 12 août, chaussez vos lunettes de protection avant de lever les yeux vers le ciel pour observer le Soleil s’éclipser derrière la Lune !

À Chartres, l’éclipse solaire débutera vers 19h22 et atteindra son maximum vers 20h18, avec une obscuration de ~93%. Un véritable spectacle astronomique ! Pour en profiter sans danger, une précaution est indispensable protéger vos yeux. Utilisez uniquement des lunettes spéciales éclipse neuves, portant le marquage CE et certifiées ISO 12312-2. Retrouvez toutes les infos de sécurité dans les renseignements. .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

On August 12, put on your protective eyewear before looking up at the sky to watch the Sun slip behind the Moon!

L’événement Éclipse solaire du 12 août 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-07-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES