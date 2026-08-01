Éclipse solaire Ouverture exceptionnelle à La Terrase La Terrasse Champagne Jean Lagache Œuilly
mercredi 12 août 2026 · La Terrasse Champagne Jean Lagache · Œuilly
Informations pratiques
Œuilly
Éclipse solaire Ouverture exceptionnelle à La Terrase
La Terrasse Champagne Jean Lagache 7 Rue de la Coopérative Œuilly Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Tout public
Le mercredi 12 août 2026, venez admirer l’éclipse solaire dans un cadre exceptionnel à La Terrasse, avec une vue imprenable sur la vallée de la Marne.
Pensez-vous à vous munir de lunettes aux normes pour observer l’éclipse. .
La Terrasse Champagne Jean Lagache 7 Rue de la Coopérative Œuilly 51480 Marne Grand Est secretariat.lagache@orange.fr
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English : Éclipse solaire Ouverture exceptionnelle à La Terrase
L’événement Éclipse solaire Ouverture exceptionnelle à La Terrase Œuilly a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Epernay en Champagne