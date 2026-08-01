Éclipse solaire Ouverture exceptionnelle à La Terrase La Terrasse Champagne Jean Lagache Œuilly

Informations pratiques

Œuilly

Éclipse solaire Ouverture exceptionnelle à La Terrase

La Terrasse Champagne Jean Lagache 7 Rue de la Coopérative Œuilly Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:00:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Tout public

Le mercredi 12 août 2026, venez admirer l’éclipse solaire dans un cadre exceptionnel à La Terrasse, avec une vue imprenable sur la vallée de la Marne.

Pensez-vous à vous munir de lunettes aux normes pour observer l’éclipse. .

La Terrasse Champagne Jean Lagache 7 Rue de la Coopérative Œuilly 51480 Marne Grand Est secretariat.lagache@orange.fr

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English : Éclipse solaire Ouverture exceptionnelle à La Terrase

L’événement Éclipse solaire Ouverture exceptionnelle à La Terrase Œuilly a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Epernay en Champagne