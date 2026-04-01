Eclos ! Jolis concerts de printemps Salle polyvalente de l’Allet Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Eclos ! Jolis concerts de printemps

Salle polyvalente de l’Allet 11 passage René Coty Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Pour l’arrivée des beau jour, sortez de votre chrysalide,

Venez découvrir des artistes locaux dans un concert intimiste au parfum des fleurs.

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Salle polyvalente de l’Allet 11 passage René Coty Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 61 59 91 rock.ambulesque@gmail.com

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English :

Come out of your chrysalis for the arrival of fine weather,

Come and discover local artists in an intimate, flower-scented concert.

L’événement Eclos ! Jolis concerts de printemps Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme