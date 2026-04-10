Éclosion : Marché de créateur·ices & atelier DIY au Jardin21 Jardin21 Paris

Rien de tel qu’une après-midi sous le signe de la créativité et de l’imagination pour profiter de l’arrivée du printemps ✿

Venez découvrir un petit marché de créateur·ices entre stands et ateliers créatifs !

Artistes/ artisan·es :

-l’illustratrice Ariane Burgelin

-illustrations de 3615 Potin

-l’illustrateur Patrick Cevik

-Un stand dédié aux bougies, tricot, et bijoux faits-main

Pour les crafties, il est également possible de participer à un atelier créatif : « Quelle fleur êtes-vous ? »

Les illustrateur·ices Ariane Burgelin et 3615 Potin, proposent un atelier DIY, la recette :

Tout d’abord : répondre à un questionnaire pour découvrir la fleur qui vous inspire le plus, ensuite s’exprimer en peinture sur différents supports proposés !

Pour repartir avec votre objet personnalisé et une petite dose de poésie

Activité sur dons libres ᯓ★

ENTRÉE LIBRE DU JARDIN

: ́ ́ Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit. Plus d’infos sur jardin21.fr

Bar & restauration sur place

Toutous bienvenus

Horaires : mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h

Un marché, du tricot, des ateliers… de quoi réveiller votre créativité !

Le samedi 18 avril 2026

de 13h30 à 18h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T16:30:00+02:00

fin : 2026-04-18T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T13:30:00+02:00_2026-04-18T18:30:00+02:00

Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris



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