Éco festival, ça marche ! Place du Drapeau Parthenay Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Éco festival, ça marche !

Place du Drapeau Parthenay Boulevard des Sires de Parthenay Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

L’éco festival 2026 revient !

Au programme

-Marché de producteurs locaux et bio

-Exposants éco-responsables

-Ateliers toute la journée (manuels, ludiques, intelligents…)

-Grand débat pour ou contre et des groupes de musique locaux

-Diffusion de films au Palais des congrès (ciné débat)

-Film en extérieur (nuit blanche) et musique toute la nuit. .

Place du Drapeau Parthenay Boulevard des Sires de Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 35 90 34 ecofestivalcamarche79@gmail.com

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English : Éco festival, ça marche !

L’événement Éco festival, ça marche ! Parthenay a été mis à jour le 2026-05-28 par CC Parthenay Gâtine