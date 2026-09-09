Éco festival, ça marche ! Place du Drapeau Parthenay Parthenay
samedi 12 septembre 2026 · Place du Drapeau Parthenay · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Éco festival, ça marche !
Place du Drapeau Parthenay Boulevard des Sires de Parthenay Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
L’éco festival 2026 revient !
Au programme
-Marché de producteurs locaux et bio
-Exposants éco-responsables
-Ateliers toute la journée (manuels, ludiques, intelligents…)
-Grand débat pour ou contre et des groupes de musique locaux
-Diffusion de films au Palais des congrès (ciné débat)
-Film en extérieur (nuit blanche) et musique toute la nuit. .
Place du Drapeau Parthenay Boulevard des Sires de Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 35 90 34 ecofestivalcamarche79@gmail.com
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English : Éco festival, ça marche !
L’événement Éco festival, ça marche ! Parthenay a été mis à jour le 2026-05-28 par CC Parthenay Gâtine
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