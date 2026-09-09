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Éco festival, ça marche ! Place du Drapeau Parthenay Parthenay

samedi 12 septembre 2026 · Place du Drapeau Parthenay · Parthenay

Éco festival, ça marche ! Place du Drapeau Parthenay Parthenay

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place du Drapeau Parthenay
Adresse
Boulevard des Sires de Parthenay
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Parthenay

Éco festival, ça marche !

Place du Drapeau Parthenay Boulevard des Sires de Parthenay Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

L’éco festival 2026 revient !

Au programme
-Marché de producteurs locaux et bio
-Exposants éco-responsables
-Ateliers toute la journée (manuels, ludiques, intelligents…)
-Grand débat pour ou contre et des groupes de musique locaux
-Diffusion de films au Palais des congrès (ciné débat)
-Film en extérieur (nuit blanche) et musique toute la nuit.   .

Place du Drapeau Parthenay Boulevard des Sires de Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 35 90 34  ecofestivalcamarche79@gmail.com

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English : Éco festival, ça marche !

L’événement Éco festival, ça marche ! Parthenay a été mis à jour le 2026-05-28 par CC Parthenay Gâtine

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