Éco-musée éphémère : Les objets Lontan, Moulin Maïs, Saint-Louis
samedi 19 septembre 2026 · Moulin Maïs · Saint-Louis
Informations pratiques
Éco-musée éphémère : Les objets Lontan Samedi 19 septembre, 14h00 Moulin Maïs La Réunion
aucune
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Écomusée éphémère d’objets lontan
Exposition immersive au Moulin Maïs organisée autour de scènes de vie lontan :
• objets du quotidien ;
• outils agricoles ;
• mobilier ;
• patrimoine domestique ;
• témoignages et mémoire orale.
Moulin Maïs 13 chemin Canne Tamarin, Bois de Nèfles Coco 97450 SAINT-LOUIS Saint-Louis 97450 La Réunion La Réunion 0262 57 88 59 Depuis la 2X2 voies, prendre la direction route de Cilaos, au rond-point de la Palissade, toujours direction route de Cilaos après 200 m tourner à droite.
Écomusée éphémère d’objets lontan
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