Éco-musée éphémère : Les objets Lontan, Moulin Maïs, Saint-Louis

Informations pratiques

Éco-musée éphémère : Les objets Lontan Samedi 19 septembre, 14h00 Moulin Maïs La Réunion

aucune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Écomusée éphémère d’objets lontan

Exposition immersive au Moulin Maïs organisée autour de scènes de vie lontan :

• objets du quotidien ;

• outils agricoles ;

• mobilier ;

• patrimoine domestique ;

• témoignages et mémoire orale.

Moulin Maïs 13 chemin Canne Tamarin, Bois de Nèfles Coco 97450 SAINT-LOUIS Saint-Louis 97450 La Réunion La Réunion 0262 57 88 59 Depuis la 2X2 voies, prendre la direction route de Cilaos, au rond-point de la Palissade, toujours direction route de Cilaos après 200 m tourner à droite.

Écomusée éphémère d’objets lontan