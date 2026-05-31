ÉCOLE D’ÉTÉ – OI Healthi, Domaine de Saint-Paul, Saint-Rémy-lès-Chevreuse
ÉCOLE D’ÉTÉ – OI Healthi, Domaine de Saint-Paul, Saint-Rémy-lès-Chevreuse lundi 6 juillet 2026.
ÉCOLE D’ÉTÉ – OI Healthi 6 – 8 juillet Domaine de Saint-Paul Yvelines
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T09:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T09:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00
L’Objet Interdisciplinaire « Health and Therapeutic Innovation » (OI HEALTHI) de l’Université Paris-Saclay organise son École d’Été « Innovation Thérapeutique », du 06 au 08 juillet 2026, au domaine de Saint Paul à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse.
Des sujets variés seront proposés autour de l’innovation thérapeutique et du médicament avec des intervenants du domaine aussi bien académique qu’industriel.
Tarifs (inscription, hébergement et restauration) :
- 50 euros pour les doctorants et post-doctorants,
- 100 euros pour les enseignants-chercheurs et chercheurs académiques,
- 300 euros pour le secteur privé.
Dates clé :
-
Avant le 15 juin 2026 : envoi du dossier de candidatures (CV et lettre de motivation) à l’adresse : oi.healthi@universite-paris-saclay.fr
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Au plus tard 18 juin 2026 : renvoi à chaque candidat de l’information relative à l’acceptation ou pas de sa candidature.
Domaine de Saint-Paul Saint-Rémy-lès-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France [{« link »: « mailto:oi.healthi@universite-paris-saclay.fr »}]
L’Objet Interdisciplinaire « Health and Therapeutic Innovation » de l’Université Paris-Saclay organise son École d’Été « Innovation Thérapeutique » du 06 au 08 juillet 2026.
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