Ecole du Kiosque – Kiosques en fête Square du Temple – Elie Wiesel Paris

Objet : École du kiosque – cercle philosophique au Square du Temple – Élie-Wiesel (64 rue de Bretagne dans le 3e arrondissement de Paris)

Calendrier des sept évènements :

– Dimanche 26 avril 2026 de 15h00 à 17h00 (la Sagesse)

– Dimanche 31 mai 2026 de 15h00 à 17h00 (la Politique)

– Samedi 20 juin 2026 de 11h00 à 13h00 (l’Economie)

– Dimanche 26 juillet 2026 de 15h00 à 17h00 (le Droit)

– Dimanche 30 août 2026 de 15h00 à 17h00 (le Langage)

– Dimanche 27 septembre 2026 de 15h00 à 17h00 (la Société)

– Dimanche 25 octobre 2026 de 15h00 à 17h00 (le Psychisme)

Publics :

Tous les âges.

Tarifs :

Participation libre.

Contact :

Deborah Guerre 0671747523 deborahguerre@gmail.com

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Dans le cadre de Kiosques en fête, l’École du Kiosque transforme le kiosque parisien en agora contemporaine : un cercle philosophique ouvert, où les citoyens explorent ensemble les grandes questions des sciences humaines et sociales: la Sagesse, la Politique, l’Économie, le Droit, le Langage, la Société et le Psychisme.

Le dimanche 25 octobre 2026

de 15h00 à 17h00

Le dimanche 27 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

Le dimanche 30 août 2026

de 15h00 à 17h00

Le dimanche 26 juillet 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 20 juin 2026

de 11h00 à 13h00

Le dimanche 31 mai 2026

de 15h00 à 17h00

Le dimanche 26 avril 2026

de 15h00 à 17h00

payant

Participation libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-26T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-25T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-04-26T15:00:00+02:00_2026-04-26T17:00:00+02:00;2026-05-31T15:00:00+02:00_2026-05-31T17:00:00+02:00;2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T13:00:00+02:00;2026-07-26T15:00:00+02:00_2026-07-26T17:00:00+02:00;2026-08-30T15:00:00+02:00_2026-08-30T17:00:00+02:00;2026-09-27T15:00:00+02:00_2026-09-27T17:00:00+02:00;2026-10-25T15:00:00+02:00_2026-10-25T17:00:00+02:00

Square du Temple – Elie Wiesel 64, rue de Bretagne 75003 Paris

+33671747523 deborahguerre@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=61585845325390 https://www.facebook.com/profile.php?id=61585845325390



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