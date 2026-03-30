Ecole du Kiosque – Kiosques en fête Square du Temple – Elie Wiesel Paris
Ecole du Kiosque – Kiosques en fête Square du Temple – Elie Wiesel Paris dimanche 26 avril 2026.
Objet : École du kiosque – cercle philosophique au Square du Temple – Élie-Wiesel (64 rue de Bretagne dans le 3e arrondissement de Paris)
Calendrier des sept évènements :
– Dimanche 26 avril 2026 de 15h00 à 17h00 (la Sagesse)
– Dimanche 31 mai 2026 de 15h00 à 17h00 (la Politique)
– Samedi 20 juin 2026 de 11h00 à 13h00 (l’Economie)
– Dimanche 26 juillet 2026 de 15h00 à 17h00 (le Droit)
– Dimanche 30 août 2026 de 15h00 à 17h00 (le Langage)
– Dimanche 27 septembre 2026 de 15h00 à 17h00 (la Société)
– Dimanche 25 octobre 2026 de 15h00 à 17h00 (le Psychisme)
Publics :
Tous les âges.
Tarifs :
Participation libre.
Contact :
Deborah Guerre 0671747523 deborahguerre@gmail.com
kiosques-en-fete-13390
Dans le cadre de Kiosques en fête, l’École du Kiosque transforme le kiosque parisien en agora contemporaine : un cercle philosophique ouvert, où les citoyens explorent ensemble les grandes questions des sciences humaines et sociales: la Sagesse, la Politique, l’Économie, le Droit, le Langage, la Société et le Psychisme.
Le dimanche 25 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
Le dimanche 27 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
Le dimanche 30 août 2026
de 15h00 à 17h00
Le dimanche 26 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
Le samedi 20 juin 2026
de 11h00 à 13h00
Le dimanche 31 mai 2026
de 15h00 à 17h00
Le dimanche 26 avril 2026
de 15h00 à 17h00
payant
Participation libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-25T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-04-26T15:00:00+02:00_2026-04-26T17:00:00+02:00;2026-05-31T15:00:00+02:00_2026-05-31T17:00:00+02:00;2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T13:00:00+02:00;2026-07-26T15:00:00+02:00_2026-07-26T17:00:00+02:00;2026-08-30T15:00:00+02:00_2026-08-30T17:00:00+02:00;2026-09-27T15:00:00+02:00_2026-09-27T17:00:00+02:00;2026-10-25T15:00:00+02:00_2026-10-25T17:00:00+02:00
Square du Temple – Elie Wiesel 64, rue de Bretagne 75003 Paris
+33671747523 deborahguerre@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=61585845325390 https://www.facebook.com/profile.php?id=61585845325390
Afficher la carte du lieu Square du Temple – Elie Wiesel et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Tatiana Eva-Marie & Michael Valeanu en concert Cool jazz for quiet dreams 38Riv Jazz Club Paris 30 mars 2026
- Inclusiv’Sportival – 2ème édition : l’événement dédié à l’inclusion par le sport Auberge MIJE Fourcy Paris 30 mars 2026
- Exposition collective – Silences The Muisca Gallery Paris 30 mars 2026
- Conférence – 1776-2026 : Le bicentenaire de la Révolution américaine, au coeur des débats (politiques) sur le roman national états-unien Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 30 mars 2026
- Conférence – 1776-2026 : Le bicentenaire de la Révolution américaine, au coeur des débats (politiques) sur le roman national états-unien Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 30 mars 2026