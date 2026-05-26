École Militaire Paris Vendredi 29 mai, 12h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-29T15:30:00.000+02:00

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https://hi-paris.fr/event/hec-x-irsem-seminar-series-on-business-and-the-weaponization-of-economic-interdependence/

École Militaire 1 place Joffre, 75007 Paris Quartier de l’École Militaire Paris 75007 Paris



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