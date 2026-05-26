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École Militaire Paris

École Militaire Paris

École Militaire Paris vendredi 29 mai 2026.

Lieu : École Militaire

Adresse : 1 place Joffre, 75007 Paris

Ville : 75007 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

École Militaire Paris Vendredi 29 mai, 12h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-29T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-29T15:30:00.000+02:00

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École Militaire 1 place Joffre, 75007 Paris Quartier de l’École Militaire Paris 75007 Paris


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