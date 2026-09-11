UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montluçon

« École seconde peau : quand des classes deviennent des ateliers d’artistes », Shakers Lieux d’Effervescence, Montluçon

samedi 19 septembre 2026 · Shakers Lieux d'Effervescence · Montluçon

« École seconde peau : quand des classes deviennent des ateliers d’artistes », Shakers Lieux d’Effervescence, Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Shakers Lieux d'Effervescence
Adresse
13 Square Henri Barbusse 03100 Montluçon
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier

« École seconde peau : quand des classes deviennent des ateliers d’artistes » 19 et 20 septembre Shakers Lieux d’Effervescence Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

N’hésitez pas à pousser les portes de la résidence d’artistes Shakers pour faire de belles découvertes. Une ancienne école s’est revêtue d’une seconde peau pour devenir une résidence d’artistes. 7 ateliers et un lieu d’exposition à découvrir.
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2026 ayant pour thématiques : Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer, l’association Shakers Lieux d’Effervescence, résidence d’artistes a choisi de mettre en avant l’espace accueillant les ateliers.
Ancienne école primaire nommée Henri Wallon ce lieu est resté inoccupé durant au moins 5 années avant de faire peau neuve pour accueillir la résidence et les ateliers d’artistes ainsi que l’espace d’exposition « Shakers Gallery ». Les classes devenues ateliers se sont transformées et réimaginées à l’image de la personnalité et de la pratique de l’occupant.
Vous aurez l’occasion de vous immerger dans 7 ateliers et de vous imprégner des différents univers esthétiques en ayant également la chance d’échanger en direct avec les artistes : Seoyoung Je, fraîchement diplômée des Beaux-Arts de Nantes et sélectionnée pour une résidence de création de 6 mois ainsi que Ferrage, Fissore, Laure Guilhot, Marie Hoarau, Isabelle Molina-Bardet et Christine Sylvestre.

Vous découvrirez également l’exposition de Valérie Ray présentée dans l’espace d’exposition « Shakers Gallery ».

Pour nos visiteurs : Shakers propose un atelier artistique collectif autonome d’expression libre sur les 2 jours.

Shakers Lieux d’Effervescence 13 Square Henri Barbusse 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 74 12 91 87 https://residenceshakers.wordpress.com/ https://www.facebook.com/shakers.lieuxdeffervescence/;https://www.instagram.com/shakers.effervescence/ Shakers, résidence d’artistes offre la possibilité à de jeunes artistes émergents d’engager un projet en bénéficiant de l’accompagnement logistique et technique de l’association (atelier, appartement, dotation…) car cette pépinière a vocation à encourager et à soutenir les artistes afin qu’ils puissent s’épanouir et vivre de leur Art.

Parallèlement, l’association met à disposition un espace de création spécialement attribué à des artistes qui travaillent et créent là en permanence. Accès par bus ligne C arrêt Ronsard
N’hésitez pas à pousser les portes de la résidence d’artistes Shakers pour faire de belles découvertes. Une ancienne école s’est revêtue d’une seconde peau pour devenir une résidence d’artistes. 7 et…

©Shakers Lieux d’Effervescence

À voir aussi à Montluçon (Allier)