« École seconde peau : quand des classes deviennent des ateliers d’artistes », Shakers Lieux d’Effervescence, Montluçon

Informations pratiques

« École seconde peau : quand des classes deviennent des ateliers d’artistes » 19 et 20 septembre Shakers Lieux d’Effervescence Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

N’hésitez pas à pousser les portes de la résidence d’artistes Shakers pour faire de belles découvertes. Une ancienne école s’est revêtue d’une seconde peau pour devenir une résidence d’artistes. 7 ateliers et un lieu d’exposition à découvrir.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2026 ayant pour thématiques : Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer, l’association Shakers Lieux d’Effervescence, résidence d’artistes a choisi de mettre en avant l’espace accueillant les ateliers.

Ancienne école primaire nommée Henri Wallon ce lieu est resté inoccupé durant au moins 5 années avant de faire peau neuve pour accueillir la résidence et les ateliers d’artistes ainsi que l’espace d’exposition « Shakers Gallery ». Les classes devenues ateliers se sont transformées et réimaginées à l’image de la personnalité et de la pratique de l’occupant.

Vous aurez l’occasion de vous immerger dans 7 ateliers et de vous imprégner des différents univers esthétiques en ayant également la chance d’échanger en direct avec les artistes : Seoyoung Je, fraîchement diplômée des Beaux-Arts de Nantes et sélectionnée pour une résidence de création de 6 mois ainsi que Ferrage, Fissore, Laure Guilhot, Marie Hoarau, Isabelle Molina-Bardet et Christine Sylvestre.

Vous découvrirez également l’exposition de Valérie Ray présentée dans l’espace d’exposition « Shakers Gallery ».

Pour nos visiteurs : Shakers propose un atelier artistique collectif autonome d’expression libre sur les 2 jours.

Shakers Lieux d’Effervescence 13 Square Henri Barbusse 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 74 12 91 87 https://residenceshakers.wordpress.com/ https://www.facebook.com/shakers.lieuxdeffervescence/;https://www.instagram.com/shakers.effervescence/ Shakers, résidence d’artistes offre la possibilité à de jeunes artistes émergents d’engager un projet en bénéficiant de l’accompagnement logistique et technique de l’association (atelier, appartement, dotation…) car cette pépinière a vocation à encourager et à soutenir les artistes afin qu’ils puissent s’épanouir et vivre de leur Art.

Parallèlement, l’association met à disposition un espace de création spécialement attribué à des artistes qui travaillent et créent là en permanence. Accès par bus ligne C arrêt Ronsard

N’hésitez pas à pousser les portes de la résidence d’artistes Shakers pour faire de belles découvertes. Une ancienne école s’est revêtue d’une seconde peau pour devenir une résidence d’artistes. 7 et…

©Shakers Lieux d’Effervescence