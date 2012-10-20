UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bazouges Cré sur Loir

Ecole St Joseph, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir

dimanche 20 septembre 2026 · Bazouges-Cré-sur-Loir · Bazouges Cré sur Loir

Ecole St Joseph, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bazouges-Cré-sur-Loir
Adresse
Bazouges-Cré-sur-Loir
Ville
72200 Bazouges Cré sur Loir
Département
Sarthe

Ecole St Joseph Dimanche 20 septembre, 10h00 Bazouges-Cré-sur-Loir Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Les extérieurs de l’École Saint Joseph.
Dimanche 20 – 10h-12h

Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire
Les extérieurs de l’École Saint Joseph.

©MINISTERE DE LA CULTURE

À voir aussi à Bazouges Cré sur Loir (Sarthe)