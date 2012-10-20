Ecole St Joseph, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir

Informations pratiques

Ecole St Joseph Dimanche 20 septembre, 10h00 Bazouges-Cré-sur-Loir Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Les extérieurs de l’École Saint Joseph.

Dimanche 20 – 10h-12h

Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire

Les extérieurs de l’École Saint Joseph.

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