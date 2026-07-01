Écomusée des Bruneaux, Château – Écomusée des Bruneaux, Firminy

Informations pratiques

Écomusée des Bruneaux 19 et 20 septembre Château – Écomusée des Bruneaux Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Abrité dans un château du XVIIIe siècle (Monument historique), l’écomusée, géré par la Société d’Histoire de Firminy, permet la découverte des différents patrimoines appelous.

Visites de l’écomusée, des salles historiques, du potager, de la chapelle, de la menuiserie et de l’exposition temporaire « L’arrivée du rail à Firminy ».

https://www.chateaudesbruneaux.fr/

Découvrez l’ensemble du programme proposé par la Société d’Histoire de Firminy en consultant les fiches correspondantes.

Château – Écomusée des Bruneaux 3, rue Chanzy, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 89 38 46 http://www.chateaudesbruneaux.fr [{« link »: « https://www.chateaudesbruneaux.fr/ »}] Château du XVIIIe siècle restauré (chambre, salons…), chapelle avec objets des pénitents blancs, écomusée (cloutier, fournil, caveau, salle de classe ancienne, salles des jouets anciens et jouets Gégé, menuiserie et appartement 1914-1930), potager et verger conservatoires, mine témoin (galerie de 150m). Exposition « Un siècle de commerce à Firminy »avec des reconstitutions (épicerie, café..), l’évolution des pratiques commerciales, etc. Sortie 34 puis centre-ville de Firminy.

Abrité dans un château du XVIIIe siècle (Monument historique), l’écomusée, géré par la Société d’Histoire de Firminy, permet la découverte des différents patrimoines appelous.

© Saint-Etienne Tourisme et Congrès / Magali Stora