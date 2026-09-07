Économie et société : Fabien Gay présente « 211 Milliards », Librairie de Paris, Paris

Informations pratiques

Économie et société : Fabien Gay présente « 211 Milliards » Mercredi 23 septembre, 19h00 Librairie de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T23:59:00+02:00

211 milliards d’euros, un chiffre sidérant.

Fabien Gay est un des rapporteur de la commission sénatoriale qui a révélé le scandale des aides publiques aux grandes entreprises versés chaque année par l’État sans contrôle ni contreparties. Six mois d’enquête, 33 auditions de PDG, 87 heures d’auditions, 26 recommandations et déjà 4,3 millions d’euros récupérés… Il raconte ses coulisses. Il propose également des pistes pour que l’argent public serve davantage l’emploi et l’intérêt général que les dividendes des actionnaires.

Fabien Gay est sénateur de la Seine-Saint-Denis et directeur du journal l’Humanité.

Venez découvrir « 211 Milliards » publié aux Éditions de l’Atelier.

Au programme : discussion, signature et verre amical

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Droits Réservés

Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-economie-et-societe-fabien-gay-presente-211-milliards-1998637586824 »}] [{« link »: « https://lib-de-paris.url.fr/LireFabienGay »}]

211 milliards d’euros, un chiffre sidérant.Fabien Gay est un des rapporteur de la commission sénatoriale qui a révélé le scandale des aides publiques aux grandes entreprises versés chaque … Rencontre-Dédicace