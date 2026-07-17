ECOS facultaires (4e année), Facultés de Médecine et de Pharmacie, Limoges

mardi 22 juin 2027 · Facultés de Médecine et de Pharmacie · Limoges

Informations pratiques

ECOS facultaires (4e année) Mardi 22 juin 2027, 08h00 Facultés de Médecine et de Pharmacie Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-22T08:00:00+02:00 – 2027-06-22T18:00:00+02:00

Fin : 2027-06-22T08:00:00+02:00 – 2027-06-22T18:00:00+02:00

À travers des mises en situation cliniques, les ECOS permettent d’évaluer les compétences professionnelles, cliniques et relationnelles des futurs médecins, en complément de leur formation théorique et pratique.

Centre de simulation, Hôpital Jean Rebeyrol

Facultés de Médecine et de Pharmacie 2, rue du Docteur Marcland 87000 Limoges cedex Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Les Examens Cliniques Objectifs Structurés (ECOS) constituent une épreuve essentielle dans le parcours des étudiants avant leur entrée en internat.