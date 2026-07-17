ECOS nationaux (6e année), Facultés de Médecine et de Pharmacie, Limoges
mercredi 19 mai 2027 · Facultés de Médecine et de Pharmacie · Limoges
Informations pratiques
ECOS nationaux (6e année) 19 – 21 mai 2027 Facultés de Médecine et de Pharmacie Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-19T08:00:00+02:00 – 2027-05-19T18:00:00+02:00
Fin : 2027-05-21T08:00:00+02:00 – 2027-05-21T18:00:00+02:00
À travers des mises en situation cliniques, les ECOS permettent d’évaluer les compétences professionnelles, cliniques et relationnelles des futurs médecins, en complément de leur formation théorique et pratique.
Centre de simulation, Hôpital Jean Rebeyrol
Facultés de Médecine et de Pharmacie 2, rue du Docteur Marcland 87000 Limoges cedex Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Les Examens Cliniques Objectifs Structurés (ECOS) constituent une épreuve essentielle dans le parcours des étudiants avant leur entrée en internat.
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