Informations pratiques

Toulouse

ÉCOUTER LA VILLE MURMURES DU CANAL

PONTS JUMEAUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 17:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Laissez-vous guider par un parcours sonore crée exclusivement au bord du Canal afin de découvrir de façon sensible ce territoire !

Dans une société où l’image est omniprésente, savez-vous écouter le monde qui vous entoure ? L’association les Voix de Traverse, qui travaille avec le médium sonore, vous invite à deux balades autour du Canal pour ouvrir vos oreilles à la richesse des sons qui font notre environnement. Une autre façon de (re)découvrir la ville et son patrimoine sonore constitutif de votre identité.

Un événement organisé par l’Espace Patrimoine en partenariat avec les Voix de Traverse. .

PONTS JUMEAUX Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 25 23 12 animation.patrimoine@mairie-toulouse.fr

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English :

Let yourself be guided by a sound trail created exclusively on the banks of the Canal to discover this territory in a sensitive way!

L’événement ÉCOUTER LA VILLE MURMURES DU CANAL Toulouse a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE