Saint-Amand-Montrond

Ecran du jeudi Une jeunesse indienne

27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-18 20:30:00

fin : 2026-06-18 22:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Nouveau film du jeune réalisateur indien Neeraj Ghaywan, présenté à Cannes dans la section un certain regard .

En Inde, une histoire d’amitié entre deux jeunes qui préparent le même concours de policier, seul moyen d’ascension sociale à leur portée. Dans le faisceau complexe des volontés et des pesanteurs d’une société de castes, ils vont tenter de se construire un destin. 5.5 .

27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 04 13

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English :

New film by young Indian director Neeraj Ghaywan, presented at Cannes in the un certain regard section.

L’événement Ecran du jeudi Une jeunesse indienne Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-06-12 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE