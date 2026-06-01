Ecran du jeudi Une jeunesse indienne Saint-Amand-Montrond
Ecran du jeudi Une jeunesse indienne Saint-Amand-Montrond jeudi 18 juin 2026.
Saint-Amand-Montrond
Ecran du jeudi Une jeunesse indienne
27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
5.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-18 20:30:00
fin : 2026-06-18 22:30:00
Date(s) :
2026-06-18
Nouveau film du jeune réalisateur indien Neeraj Ghaywan, présenté à Cannes dans la section un certain regard .
En Inde, une histoire d’amitié entre deux jeunes qui préparent le même concours de policier, seul moyen d’ascension sociale à leur portée. Dans le faisceau complexe des volontés et des pesanteurs d’une société de castes, ils vont tenter de se construire un destin. 5.5 .
27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 04 13
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English :
New film by young Indian director Neeraj Ghaywan, presented at Cannes in the un certain regard section.
L’événement Ecran du jeudi Une jeunesse indienne Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-06-12 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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