Écrire sa databiographie Bibliothèque Toni Morrison Paris

Retrouvons-nous pour un atelier d’écriture autour du livre Databiographie de Charly Delwart pour expérimenter les chiffres comme mode d’inspiration et de création.

Atelier animé par une bibliothécaire.

Sur inscription par mail ou téléphone

Atelier d’écriture à la bibliothèque Toni Morrison

Le mardi 09 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T19:00:00+02:00_2026-06-09T21:00:00+02:00

Bibliothèque Toni Morrison 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris

bibliotheque.toni-morrison@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Toni Morrison et trouvez le meilleur itinéraire

