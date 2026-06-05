Écrire sa databiographie Bibliothèque Toni Morrison Paris
Écrire sa databiographie Bibliothèque Toni Morrison Paris mardi 9 juin 2026.
Retrouvons-nous pour un atelier d’écriture autour du livre Databiographie de Charly Delwart pour expérimenter les chiffres comme mode d’inspiration et de création.
Atelier animé par une bibliothécaire.
Sur inscription par mail ou téléphone
Atelier d’écriture à la bibliothèque Toni Morrison
Le mardi 09 juin 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-09T19:00:00+02:00_2026-06-09T21:00:00+02:00
Bibliothèque Toni Morrison 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris
bibliotheque.toni-morrison@paris.fr
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