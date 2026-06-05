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Écrire sa databiographie Bibliothèque Toni Morrison Paris

Écrire sa databiographie Bibliothèque Toni Morrison Paris

Écrire sa databiographie Bibliothèque Toni Morrison Paris mardi 9 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Toni Morrison

Adresse : 20 bis avenue Parmentier

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Retrouvons-nous pour un atelier d’écriture autour du livre Databiographie de Charly Delwart pour expérimenter les chiffres comme mode d’inspiration et de création.

Atelier animé par une bibliothécaire.

Sur inscription par mail ou téléphone

Atelier d’écriture à la bibliothèque Toni Morrison
Le mardi 09 juin 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-09T19:00:00+02:00_2026-06-09T21:00:00+02:00

Bibliothèque Toni Morrison 20 bis avenue Parmentier  75011 Paris
bibliotheque.toni-morrison@paris.fr


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