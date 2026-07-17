Eden, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Eden Vendredi 5 février 2027, 20h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-05T20:00:00+01:00 – 2027-02-05T21:45:00+01:00

Fin : 2027-02-05T20:00:00+01:00 – 2027-02-05T21:45:00+01:00

Tommy Milliot poursuit son compagnonnage avec les histoires âpres et puissantes de Naomi Wallace, l’une des dramaturges les plus politiques de sa génération. Après La brèche (2020) et Qui a besoin du ciel (2023), Eden, texte inédit, clôt la trilogie sur une épopée adolescente inspirée de la jeunesse de l’autrice. La mise en scène minimaliste sert d’écrin à la force évocatrice du jeu réaliste des cinq comédien·nes, incarnant une bande de jeunes adultes insouciant·es, au milieu des années 70. Rêvant d’une vie meilleure, le groupe se glisse la nuit dans les maisons bourgeoises. Jusqu’au retour de la guerre du Vietnam d’un grand frère, qui fait basculer leur jeu innocent dans une tout autre dimension. Percuté par la réalité crue de leur condition sociale, leur rêve américain se fracasse sur les empêchements d’un système à sens unique. Un dessillement cruel, mais peut-être salvateur.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/eden-05022027-1900 »}]

Avec le Kentucky comme décor, berceau de toute l’oeuvre de l’autrice américaine Naomi Wallace, Eden accompagne les espoirs d’une bande de jeunes adultes. Les faux-semblants du rêve américain y exp …