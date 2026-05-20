EDGAR-YVES JR. Kursaal Besançon

Besançon

EDGAR-YVES JR.

Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 20:00:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Edgar-Yves Jr. en spectacle à Besançon pour le festival Drôlement Bien.

Les amis, après deux ans de tournée avec Solide et des vidéos sur les réseaux de moi qui parle avec du violon derrière, je reprends la route ! Pour quelle raison ? L’amour de la scène ? Du public ? Le frisson du challenge ? Oui, oui, bien sûr, mais soyons honnêtes il me faut du cash aussi ! En échange de bonnes blagues, je compte sur vous pour me donner de quoi faire kiffer Francis. ChatGPT m’a conseillé, pour ce nouvel opus, d’être inclusif, mesuré, de prendre en compte les émotions de chacun et de ne surtout pas être offensant. Je me suis désabonné ! Je préfère le style humain, incorrect & précis, maladroit & attendrissant… Bref, tout ce qui fait le sel d’une bonne blague le manque de “Vigilance”.

Samedi 23 janvier, 20h Kursaal

Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .

Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : EDGAR-YVES JR.

L’événement EDGAR-YVES JR. Besançon a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)