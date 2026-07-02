Edgar-Yves JR., Théâtre Fémina, Bordeaux
jeudi 8 octobre 2026 · Théâtre Fémina · Bordeaux
Informations pratiques
Edgar-Yves JR. 8 et 9 octobre Théâtre Fémina Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T23:00:00+02:00
Les amis,
Après deux ans de tournée avec Solide et des vidéos sur les réseaux de moi qui parle avec du violon derrière, je reprends la route !
Pour quelle raison ? L’amour de la scène ? Du public ? Le frisson du challenge ?
Oui, oui, bien sûr, mais soyons honnêtes : il me faut du cash aussi !
En échange de bonnes blagues, je compte sur vous pour me donner de quoi faire kiffer Francis.
ChatGPT m’a conseillé, pour ce nouvel opus, d’être inclusif, mesuré, de prendre en compte les émotions de chacun et de ne surtout pas être offensant.
Je me suis désabonné !!!
Je préfère le style humain, incorrect & précis, maladroit & attendrissant…
bref, tout ce qui fait le sel d’une bonne blague : le manque de “Vigilance”
Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina-billetterie.tickandlive.com/evenement/edgar-yves »}]
Vigilance humour
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