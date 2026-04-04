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EDGARD-YVES JR. PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

EDGARD-YVES JR. PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

EDGARD-YVES JR. PALAIS NIKAIA DE NICE Nice vendredi 29 janvier 2027.

Lieu : PALAIS NIKAIA DE NICE

Adresse : 163 Bd du Mercantour

Ville : 06000 Nice

Département : 06

Début : 2027-01-29

Fin : 2027-01-29

Heure de début : 20:30

EDGARD-YVES JR. Début : 2027-01-29 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06

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