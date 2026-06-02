Éditions du soir #7 micadanses-Paris Paris

Avec Luc Petton & Marilén Iglesias-Breuker / Pauline Chevalier / le collectif Lolita Danse / Bernard Bénit Rencontre animée par le journaliste Philippe Verrièle et Emerentienne Dubourg, conseillère artistique de micadanses.

Dédicaces autour d’un verre à l’issue de la rencontre.

La Confidence des oiseaux

20 ans de création en danse avec les oiseaux



de Luc Petton et Marilén Iglesias-Breuker

Nouvelles éditions Scala (sept 2025)

Danseurs, chorégraphes et pédagogues au parcours international, Marilén Iglesias-Breuker et Luc Petton collaborent depuis leur rencontre en 1981, en Allemagne. Après un séjour à New York, ils s’installent en France en 1985. Dès 1990, Marilén Iglesias-Breuker fait des recherches en danse et publie des ouvrages collectifs et personnels. À partir des années 2000, Luc Petton se fait connaître comme « le chorégraphe aux oiseaux ». Pendant 20 ans, avec sa compagnie Le Guetteur, une recherche permanente, artistique et éthologique, donne lieu à quatre créations pour danseurs et oiseaux en liberté sur scène (La Confidence des oiseaux, Swan, Light Bird et Ainsi la Nuit). Ce livre est le reflet de cette aventure hors du commun, collective, écrite à plusieurs plumes.

Lolita Danse

Contributions de Mestiza Estudio, Isabelle Bucklow, Sylvie Skinazi, Dominique Boivin, Dominique Rebaud

Mess (mai 2026)

Un volume foisonnant consacré au collectif pluridisciplinaire qui a électrisé la scène chorégraphique française des années 1980 en mêlant cabaret, musical, arts plastiques et syncrétisme dansé.Actif à Paris dans les années 1980, Lolita Danse est un collectif composé de dix artistes qui refusaient toute hiérarchie, toute forme figée. Ils fusionnaient danse, musique, lumière et costume dans une expérience éclatante, où s’effaçaient les frontières entre scène et vie, entre danseur et chorégraphe, entre performance et jeu. Imprégné de l’élan révolutionnaire de la France d’après 1968 et inspiré par la vision pluridisciplinaire du chorégraphe américain Alwin Nikolais, Lolita Danse cherchait à transcender les identités individuelles, à atteindre une « liberté totale et irrépressible » (Isabelle Bucklow). Leurs performances – qui se déployaient aussi bien sur les scènes des grands théâtres qu’au coin des rues, en France et à l’étranger – combinaient de multiples influences, dans un assemblage foisonnant de gestes et de sons.

La mise à jour des archives du groupe à travers ce livre révèle une vitalité intacte. Les centaines de documents totalement inédits (carnets, textes, lettres, photographies, conservés au Centre national de la danse à Pantin) retracent dix années d’imagination collective. L’essai d’Isabelle Bucklow contribue à mettre en dialogue ces archives et à les inscrire dans des pratiques contemporaines de la danse. Ce premier livre dédié au collectif nous invite à découvrir la liberté, la fougue et la force créatrice qui ont façonné l’ère Lolita. Il marque également la naissance de la maison d’édition du studio parisien, Mess.

Chorégraphies. Dessiner, Danser XVII ème – XXI ème siècle

Sous la direction de Pauline Chevalier et Amandine Royer

Co-édition Liénart, MBAA Besançon, INHA (avril 2025)

Comment transcrire un geste ou un mouvement de danse sur le papier ? Au-delà des représentations par les peintres et les sculpteurs, le dessin occupe une place majeure dans le travail de composition chorégraphique ou dans sa transmission. Le terme « chorégraphie », forgé en 1700, désigne d’abord l’art de décrire la danse et de la noter sur le papier. L’usage actuel du terme s’est émancipé de la graphie, mais le dessin et l’écriture restent chez les chorégraphes des pratiques courantes. Elles révèlent souvent des manières de travailler avec les interprètes, de concevoir le mouvement et d’envisager la préservation d’une mémoire chorégraphique. Le présent ouvrage propose une exploration commentée de ces dessins à danser, sur la longue durée, grâce à un ensemble d’oeuvres et de textes inédits.

Penser la danse au prisme du politique

de Bernard Bénit

Éditions L’Harmattan (mars 2026)

Longtemps considérée comme un art mineur dans les sociétés occidentales, la danse fut d’abord exclue du questionnement philosophique. Désormais, elle s’affirme comme objet d’étude qui pose un double problème. Le problème du sens de la danse : que fait le danseur lorsqu’il danse ? Et en vue de quoi danse-t-il ? Le problème du rapport de la danse au politique : quelle relation la danse entretient-elle avec le politique ? Est-elle un instrument au service de la propagande de l’État ou le vecteur d’une micropolitique de résistance à celui-ci ?

À travers l’enquête menée sur ce double problème, philosophique et politique, Bernard Bénit tente de saisir l’étonnante proximité de l’œuvre philosophique de Deleuze et Guattari avec les chorégraphes contemporains. Certaines pratiques de la danse actuelle témoignent notamment d’un lien avec la pensée micropolitique de ces deux philosophes, lorsqu’elles considèrent les actes de création chorégraphique comme des actes de résistance politique.

Nouvel opus de notre rendez-vous de l’édition en danse avec un magnifique plateau ! De Luc Petton et Marilén Iglesias-Breuker – qui évoqueront 20 ans de danse avec les oiseaux – à Bernad Bénit, spécialiste de Gilles Deleuze qui interroge la danse et le politique, on fera un détour par le catalogue de l’exposition « Dessiner. Dessiner, Danser XVII ème – XXI ème siècle » du Musée des Beaux-arts et d’archéologie de Besançon et par le foisonnant volume des éditions Mess sur le célèbre collectif Lolita Danse, qui a électrisé la scène des années 1980.

Le mardi 02 juin 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-03T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-02T19:30:00+02:00_2026-06-02T21:30:00+02:00

micadanses-Paris 15, rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris

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