Rencontre et lectures avec Fabien Arca, auteur dramatique pour la jeunesse Médiathèque Marguerite Duras Paris

Un moment convivial, chaleureux (à partager en famille), où le spectaculaire laisse la place à l’intimité de la lecture, où Fabien Arca prend possession du plateau pour donner à entendre des fragments des ses textes.

A propos de Fabien Arca Né en 1974 à Toulon, Fabien Arca fait des études d’arts du spectacle, travaille comme comédien, puis se tourne très rapidement vers l’écriture et la mise en scène avec sa propre compagnie de théâtre ART-K Cie. Par ailleurs il écrit des pièces pour la jeunesse (publiées aux éditions Espaces 34, Lansman) et des romans publiés aux Éditions du Rouergue Jeunesse. Il réalise aussi des fictions sonores que l’on peut écouter librement sur sa page SoundCloud (ART-K47).

Dans le cadre du 1er juin des écritures théâtrales jeunesse

Le mardi 02 juin 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-02T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-02T18:00:00+02:00_2026-06-02T20:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/



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