Rencontre et lectures avec Fabien Arca, auteur dramatique pour la jeunesse Médiathèque Marguerite Duras Paris
Rencontre et lectures avec Fabien Arca, auteur dramatique pour la jeunesse Médiathèque Marguerite Duras Paris mardi 2 juin 2026.
Un moment convivial, chaleureux (à partager en famille), où le spectaculaire laisse la place à l’intimité de la lecture, où Fabien Arca prend possession du plateau pour donner à entendre des fragments des ses textes.
A propos de Fabien Arca
Né en 1974 à Toulon, Fabien Arca fait des études d’arts du spectacle, travaille comme comédien, puis se tourne très rapidement vers l’écriture et la mise en scène avec sa propre compagnie de théâtre ART-K Cie. Par ailleurs il écrit des pièces pour la jeunesse (publiées aux éditions Espaces 34, Lansman) et des romans publiés aux Éditions du Rouergue Jeunesse. Il réalise aussi des fictions sonores que l’on peut écouter librement sur sa page SoundCloud (ART-K47).
Dans le cadre du 1er juin des écritures théâtrales jeunesse
Le mardi 02 juin 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-02T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T18:00:00+02:00_2026-06-02T20:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris
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