Éditions jeunesse accessibles en fête ! à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Place de la République Beaufort-en-Anjou
mercredi 25 novembre 2026 · Place de la République · Beaufort-en-Anjou
Informations pratiques
Beaufort-en-Anjou
Éditions jeunesse accessibles en fête ! à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou
Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 16:00:00
fin : 2026-11-27 18:30:00
Date(s) :
2026-11-25 2026-11-27
Éditions jeunesse accessibles en fête ! à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou
À l’occasion de la semaine de l’Édition Jeunesse Accessible, la médiathèque vous propose
Mercredi 25 novembre
• toute la journée Jeux pour tous ! aux horaires d’ouverture
Dixit, Time line, Dooble… un moment ludique et inclusif !
• à 10h30 lecture signée et vente-dédicace des albums en Makaton de Frédérique Maître
• à 16h une heure à la bibliothèque !
Résolvez des énigmes à la manière d’un escape game et partez à la découverte des livres accessibles de la médiathèque.
Vendredi 27 novembre à 19h
Spectacle en makaton Haut en couleurs ! des Sœurs lampions
Une aventure toute en couleurs et émotions, en geste, danse, et mime. Au fil d’une traversée des couleurs, Persil, la clown rigolote et attachante et Kattioushka, la mime qui s’exprime par le langage du corps, construisent, s’envient, se fâchent, se réconcilient… des sœurs quoi !
Enfants .
Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
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English :
Children’s Books on Display! At the Beaufort-en-Anjou Media Center
L’événement Éditions jeunesse accessibles en fête ! à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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