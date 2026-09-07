« EDMOND « , Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo), Villeneuve-d’Ascq
vendredi 13 novembre 2026 · Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
« EDMOND » 13 et 14 novembre Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) Nord
10/5 € – Abonnements à tarifs dégressifs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-14T18:00:00+01:00 – 2026-11-14T19:30:00+01:00
D’Alexis Michalik
Pour trouver une reconnaissance d’auteur et un niveau de vie décent pour Paris en 1897, Edmond Rostand, après l’échec de sa Princesse lointaine avec Sarah Bernhardt tente de convaincre le grand Coquelin de jouer dans une nouvelle pièce en vers qu’il n’a pas encore écrite…mais dont il a le titre : Cyrano de Bergerac !
« Coquelin : Alors votre pièce ? Comédie ? Tragédie ?
Edmond : Tragédie….Comédie !!
Coquelin : Mon rôle ?
Edmond : Un…poète. Fin bretteur. Avec…un grand…nez.
Coquelin : Un grand… nez ?
Edmond : Enorme. Une protubérance. »
Avec : Mélanie Bigand-Larcy ; Sarah Bornoville ; Lila Delattre ; Fanny Deletre ; Eloi Dewynter-Rebitz ; Valérie Fossard ; Aurélie Le Guilloux- Cerri ; Emilien Leroy ; Eloise Pepe-Santraine ; Arthur Suné-Lipka ; Maya Van Nieuvenhowe ; Eva Quinart – Grand merci à Manon Leroy !!! Grand merci à Sophie Bertin !!! Lumières : François Cordonnier.
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Les dessous de…Cyrano de Bergerac !
Regards/Fred Ruffin
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