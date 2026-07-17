Édouard Baer – Le journal de Mérignac, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Édouard Baer – Le journal de Mérignac Mardi 5 janvier 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 43€ ; Catégorie Or : 57€ ; Cat. 1 : 49€ / 46€ ; Cat. 2 : 46€ / 43€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-05T20:30:00+01:00 – 2027-01-05T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-05T20:30:00+01:00 – 2027-01-05T22:00:00+01:00

Le comédien repart sur la route avec un spectacle foutraque, joyeux, poétique et formidablement improvisé. Les talents de la ville de Mérignac seront mis en lumière grâce à un Édouard Baer toujours plus fou, toujours plus généreux. Une expérience théâtrale unique qui marquera durablement les esprits !

Édouard Baer réunit sur scène, avec lui le soir de la représentation, des personnages croisés dans la rue, dans sa vie ou lors d’auditions. Un vrai projet de territoire qui met en lumière et en valeur les habitants de la ville, avec leurs personnalités, leur travail, leurs envies. Enfants ou adultes, chanteurs, comédiens, jongleurs, commerçants, assureurs, boulangers deviennent artistes d’un soir pour une chorale ou un monologue, de la danse, du silence ou des cris… Chaque soir est comme une revue, un cabaret théâtral.

Le gage d’une soirée exceptionnelle !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/149/le_pin_galant/edouard_baer_le_journal_de_merignac »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Les talents de la ville de Mérignac seront mis en lumière grâce à un Édouard Baer toujours plus fou, toujours plus généreux.